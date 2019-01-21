В Донецкой области с начала года растаможили лишь 21 «евробляху»

Двадцать один автомобиль на еврономерах прошел таможенное оформление в Донецкой таможне ГФС с начала 2019 года, — сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Владельцы авто на еврономерах уже уплатили в госбюджет почти 1,5 млн грн налогов и сборов, предусмотренных законодательством. Указанные средства направляются в 2019 году на пенсионное обеспечение.

В зоне деятельности Донецкой таможни ГФС действуют девять мест (таможенных постов), где можно осуществить таможенное оформление. Кроме того, работает консультационный пункт, а также телефоны «горячей» линии, по которым граждане могут получить консультации относительно таможенного оформления использованных авто на еврономерах.