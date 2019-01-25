В Горловке на «Стироле» провели учения

Во время учений проверили готовность к проведению эвакуационных мероприятий.

По замыслу 23-го января на территории некогда крупнейшего химического гиганта произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким аммиаком емкостью 56 тонн. Согласно информации, для ликвидации аварии кроме спасателей была привлечена группа радиационной, химической и биологической защиты и инженерно-саперное подразделение формирований «ДНР».

«Во время проведения командно-штабных учений также проверена готовность эвакуационной комиссии Горловки по развертыванию эвакуационных органов. Отработаны вопросы оказания медицинской помощи сотрудникам предприятия и населению, администрацией города подготовлен пункт временного размещения для пострадавшего населения», — говорится в сообщении.