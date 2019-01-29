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В Горловке на машзаводе нашли труп погибшего под завалами мужчину

Вторник, 29 января, 2019

Напомним, вчера утром на территории Горловского машзавода обрушились стены одного из цехов.

Как сообщил Иван Приходько, под завалами нашли тело слесаря.

«Обнаружили и извлекли из-под завала тело погибшего. Жеребко Алексей Алексеевич 23.04.1955 слесарь-ремонтник», — написал чиновник от «ДНР» в соцсети.

Кроме того, появилась версия МЧС — причиной обрушения здания ремонтно-механического цеха стало скопление снега на крыше.

«Вследствие давления снежного покрова на кровлю здания произошло его обрушение на площади 1500 метров квадратных, также обрушены две стены здания на площади 30 и 40 метров квадратных», — говорится в сообщении.



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