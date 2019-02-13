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Производитель металлопроката из Алчевска переехал на Николаевщину

Среда, 13 февраля, 2019

На украинском рынке стального проката с защитными полимерными покрытиями появится новый производитель, который будет работать под брендом “Метипол”. К лету он начнет работу в Первомайске Николаевской области.

Об этом проекте во время VII Национальной конференции участников рынка стального строительства рассказал Денис Рисухин, директор компании “Метипол”, которая занимается торговлей стальным прокатом. Под этим же брендом будет работать новое предприятие, которое должно начать выпуск продукции в мае 2019-го года, а уже в июне должна начаться отгрузка потребителям.

“Годовая мощность предприятия 78 тыс. тонн. За два года планируем выйти на максимальную загрузку”, — сказал Рисухин.

На предприятии будет использоваться оборудование Bronx International Ltd. (Великобритания/Австралия). Основным сырьем для нового производства станет оцинкованный прокат из Турции. Эксплуатацией и обслуживанием займется технологическая команда, которая работала на заводе “Металлы и Полимеры” (Алчевск). С 2014-го года это предприятие не работает, так как находится на неконтролируемой правительством Украины части Луганской области. Напомним, что владелец завода “Металлы и Полимеры” — бизнесмен Владимир Рисухин, отец Дениса Рисухина.

Согласно расчетам единственного действующего украинского производителя окрашенного рулонного проката “Модуль-Украина” (Каменец-Подольский) в 2018-м году на украинский рынок поставлено около 321 тыс. тонн окрашенного проката (+7% год к году). То есть новое предприятие может занять около 25% рынка.

Металл



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