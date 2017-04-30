В программе «Доступные лекарства» в Донецкой области уже приняли участие более полумиллиона человек

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ДонОГА Юрий Узун.



По его словам, в Донецкой области есть группа из 545 тысяч человек, которые являются участниками этой программы.

«Фактически программа стала нормально работать с понедельника на этой неделе. Сейчас в области выписывается 3-5 тысяч рецептов ежедневно», — добавил чиновник.

Согласно информации, по населенным пунктам Донецкой области распределены уже около 25 млн. грн.

Как известно, с 1-го апреля в Украине начала работу программа «Доступные лекарства», позволяющая получить препараты бесплатно.