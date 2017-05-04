Фронтовая Горловка: бои продолжались всю ночь

Как «Кочегарка» сообщала, 3-е мая началось с утренних боев на севере города.

На участке от Майорска до Зайцево кроме стрелкового применялись минометы. Затем горожан встревожил одиночный мощный «бах» на западе, который прогремел около 11 час., при этом на севере по прежнему периодически продолжали стрелять.

Вечером горожане сообщили, что в направлении Зайцево ситуация так и не успокоилась. Мало того, здесь начало «работать» тяжелое и бронетехника.

С наступлением темноты активнее «зашумела» сторона Светлодарска. Около 20 час. некоторое время стреляли из крупнокалиберных пулеметов на юго-западе. В такой обстановке окраины вошли в ночь. В дальнейшем, активность несколько спала, но бои на севере и северо-востоке периодически вспыхивали до самого утра.

Не стихают бои и в окрестностях авдеевской промзоны, на мариупольском направлении. В среду под обстрел попал Докучаевск, в результате чего смертельные ранения получила женщина 1964 г. р., позднее скончавшаяся в больнице.