«Семья» Януковича за 2,5 года своего правления вывела из страны 40 миллиардов долларов

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил о том, что «семья» Виктора Януковича за 2,5 года своего правления сумела вывести из государства около 40 миллиардов долларов США.

Об этом он заявил в телеэфире.

Согласно версии следствия, ОПГ Януковича насчитывала 7 влиятельных групп, одна из которых – группа Курченко, ближайшего соратника Александра Януковича. Другую весомую группировку возглавлял Александр Клименко.

Енин утверждает, что каждый месяц с одной только Днепропетровской области окружение Януковича «снимало» по 100 миллионов долларов, которые далее пропускались через множество финансовых операций и выводились за границу. Таким образом, «банда Януковича» создала крупный международный хаб по отмыванию денег. Позже, уже легализированные средства, шли на приобретение недвижимости, футбольных клубов и т.д.

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