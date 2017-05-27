Авдеевский коксохим заработал на полную мощность впервые за три года

Авдеевский коксохимический завод, входящий в группу «Метинвест», впервые за три года боевых действий заработал на полную мощность. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что 24 мая на АКХЗ продукцию выдала восьмая коксовая батарея. Это позволит заводу нарастить производство доменного кокса до 8,5 тысяч тонн в сутки.

Также в «Метинвесте» напоминают, что в результате интенсивных обстрелов в августе 2014 года Авдеевский коксохим остался без энергоснабжения и вынужден был законсервировать производство. Из-за резкого перепада температур разрушилась огнеупорная кладка коксовой батареи №8. Собственными силами рабочим завода удалось устранить повреждения, однако регулярные перебои с энергоснабжением предприятия долгое время не позволяли ввести агрегат в эксплуатацию.

Благодаря строительству новых высоковольтных линий «Центральная – АКХЗ» и «Котляревского – АКХЗ» на предприятии появилась возможность вывести из простоя оборудование всех структурных подразделений.

По словам генерального директора АКХЗ Мусы Магомедова, горячая консервация негативно сказалась на состоянии батареи, сильно пострадал печной фонд.

«Сегодня трудно предугадать, как поведет себя батарея в работе. Скорее всего, нас ждут новые ремонты. И все же вывод батареи из простоя – большое событие для всего завода», – сказал руководитель предприятия.

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