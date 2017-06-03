Фронтовая Горловка: в память о погибших детях в небо запустили горящие фонарики

Акция было проведена в вечернее время на пл.Победы, где вместе со студентами собрались десятки горожан, чтобы почтить память погибших в ходе конфликта в Донбассе его юных жителей.

В Международный день защиты детей участники мероприятия вспомнили о безвинно ушедших, и в знак скорби запустили в небо горящие фонарики. Данная акция призвана объединить весь мир вокруг любви к детям.

«Дети не должны уходить настолько рано – это большая потеря для всех нас. Мы хотим жить в мире, знать, что единственный шум, который мы можем услышать с неба – это гром, но никак не «Грады». Сегодня мы чтим погибших детей и запускаем огни в их память», — заявили организаторы мероприятия.