В Мариуполе на базе полиции произошел взрыв. Есть раненые

В пятницу, 23 июня, около 17 час. на месте дислокации прикомандированных полицейских из других регионов Украины произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, по предварительным данным произошел несанкционированный взрыв гранаты.

В результате происшествия семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице.

Взрыв произошел на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прибывший в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города.

На месте взрыва работают взрывотехники и группа следователей.