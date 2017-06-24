В Мариуполе на базе полиции произошел взрыв. Есть раненые

Суббота, 24 июня, 2017
В пятницу, 23 июня, около 17 час. на месте дислокации прикомандированных полицейских из других регионов Украины произошел взрыв.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, по предварительным данным произошел несанкционированный взрыв гранаты.
В результате происшествия семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице.
Взрыв произошел на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прибывший в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города.
На месте взрыва работают взрывотехники и группа следователей.