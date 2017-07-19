В Нацсовете заявили, что в Горловке можно слушать украинское радио

Первый канал Украинского радио начал вещание на территорию всей Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Концерн РРТ осуществляет трансляцию Первого канала Украинского радио на всю территорию Донецкой и Луганской областей на частоте 872 кГц из Часов Яра. Кроме того, сигнал охватывает часть Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также пограничные территории страны-агрессора.

«Мы подтвержденную информацию, что украинское радио стабильно работает в таких городах, как Донецк, Горловка, Дебальцево и Стаханов. Ночью сигнал есть даже в Ростове-на-Дону. Лучше радиостанцию слышно в автомобилях, слушатели высоко оценили уровень сигнала», — отметил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Общая потенциальная аудитория радиостанции, по примерным подсчетам, составляет более 12 млн. слушателей.

Главная задача, которую ставит Общественное вещание — создание качественного разговорного контента. Первый канал состоит из информационно-музыкальных блоков, информационных программ и выпусков, освещающих важнейшие события в Украине и за рубежом, передач на общественно-политические, социально-экономические темы, литературно-художественные, музыкальных программ, передач для детей и юношества.

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