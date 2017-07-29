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Между «ДНР» и «ЛНР» за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП

Суббота, 29 июля, 2017

Об этом со ссылкой на начальника отдела электроэнергетики «министерства угля и энергетики ДНР» Павла Поповича сообщили региональные СМИ.

«Мы с вами находимся на подстанции «Южная–330 кВ» Государственной магистральной сетевой компании. В 2015 году при реализации 1-го этапа программы восстановления объектов электроэнергетики, а также в рамках оказания гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации, на этой подстанции была выполнена замена одного из автотрансформаторов, который был поврежден вследствие боевых действий. В 2017 году, уже в рамках 2-го этапа программы восстановления, была выполнена реконструкция линии 110 кВ, которая выходит с этой подстанции на подстанцию «Штеровская ГРЭС–110 кВ», которая находится в ЛНР. Реконструкция данной линии позволила нам повысить надежность электроснабжения города Снежное. Кроме того, данная реконструкция позволила нам в случае необходимости передать дополнительную мощность в ЛНР», — сказал Попович.

Директор харцызских высоковольтных сетей ГП «Донецкоблэнерго» добавил, что за время работы установлено 59 новых опор, использовано 37 км провода, заменены стеклянные и фарфоровые изоляторы, а пропускная способность линий электропередач увеличилась на 20%.

До конца 2017 года в «ДНР» планируют реализовать еще два крупных проекта — строительство линии 35 кВ в Новоазовском районе и строительство линии 110 кВ в районе Горловки.

0642.ua



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