Фронтовая Горловка: бои продолжаются, хотя интенсивными их не называют

В понедельник в первой половине дня неспокойно было на северо-востоке, а вечером — на юго-западе и севере.

Как уже сообщалось, вчера светлодарское направление «шумело» с утра, хотя некоторые жители близлежащих жилмассивов и поселков утверждали, что неспокойно в этой стороне было всю ночь. По словам очевидцев, активно применялись минометы, а возможно, и более тяжелое вооружение.

Затем тревожные сообщения начали появляться уже вечером. В Горловке были слышны бои сначала на юго-западе, а позднее и на северных окраинах, однако, интенсивными их горожане не называли.

Уже сегодня утром на севере прогремели несколько «бахов».

Тем временем, очередная трагедия произошла в Докучавске. Вчера вечером город попал под обстрел, в результате которого ранения получили пять его жителей. Стороны вновь обвинили друг друга. В «ДНР» заявили, что удар нанесли украинские силовики, а в штабе АТО рассказали, что сначала позиции ВСУ были обстреляны возле Новотроицкого, а затем минометный огонь велся вооруженными формированиями «ДНР» поочередно — в сторону украинских опорных пунктов и по инфраструктуре фронтового города.

Напомним, что накануне днем недалеко от Докучаевска — на КПП в Еленовке, в результате обстрела пассажирского автобуса один мирный житель погиб, еще один был ранен.