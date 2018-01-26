Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в декабре в два раза превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду, а также по пыли — в 1,2 раза и фенолу — в 1,1 раза.

Сравнивая полученные данные с декабрем минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота, пыли, фенола и формальдегида, а также уменьшение концентрации оксида углерода и аммиака. На том же уровне осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Сравнение же декабря и ноября показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, фенола и формальдегида, а также уменьшение концентрации аммиака. На уровне ноября осталось содержание диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке провели ежемесячные исследования питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, физико-химическим и токсикологическим показателям. Согласно информации, вода, подаваемая Горловским ПУВКХ потребителям, соответствует всем «требованиям к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».