«Маленькая победа»: сотрудникам «Стирола» вместо зарплаты дали продуктовые наборы

Сотрудники «национализированного» концерна «Стирол» в неподконтрольной Украине Горловке, которым 4 месяца не выплачивали зарплату к Новому году получили продуктовые наборы. Об этом сообщил экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

Он отметил, что «власти республики» услышали многочисленные жалобы сотрудников «Стирола» на большую задолженность по зарплате, из-за чего некоторые даже падали в голодные обмороки. Тинянский уточнил:

«Наша маленькая общая победа… Информация очень быстро разошлась и заставила наконец принять хоть и промежуточное, но решение».

Судя по фото, сотрудников некогда процветающего предприятия «порадовали» несколькими пачками круп, муки, подсолнечным маслом, макаронами, сахаром, двумя пачками печенья, леденцами, банкой тушенки, сгущенкой, чаем, кофе и набором бытовой химии.

ДонПресс