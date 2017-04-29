Премьер-лига, 27-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 29-го апреля, стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Стоит отметить, что заключительный матч тура должен проводиться в Одессе, но из за плохого качества поля на стадионе «Черноморец» игра состоится в Киеве.

29 апреля, суббота

(2) 14.00, «Звезда» — «Карпаты», Футбол 2

(2) 17.00, «Ворскла» — «Сталь», Футбол 2

30 апреля, воскресенье



(1) 14.00, «Олимпик» — «Заря», Футбол 1

(2) 14.00, «Волынь» — «Днепр», Униан

(1) 17.00, «Шахтер» — «Александрия», Футбол 1

(1) 19.30, «Черноморец» — «Динамо», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)