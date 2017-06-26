Администрации Донецкой и Луганской областей надо объединить — Жебривский

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, «правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области. Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно те вопросы, которые есть на тех территориях, прорабатывать».

Также он добавил, что такой штаб командования должен состоять из политической фигуры, руководителя военно-гражданской администрации, первого заместителя – военного, председателей ОГА, заместителей руководителя ВГА.