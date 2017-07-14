Фронтовая Горловка: 27-го июля будет открыт мемориал памяти погибших горловчан

Об этом сообщил и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

27-го июля 2014-го года одна из самых трагических дат для нашего города. В этот день погибли сразу 22 мирных жителя. В честь них был заложен камень на пр. Победы, 50.

Летом 2016-го года местными властями было принято решение о строительстве мемориала, на этом месте, в знак памяти о горловчанах, погибших в период с 2014-го по 2017-й годы.

Как говорится в сообщении Приходько, 27-го июля в 11 час. возле маг. «Мелодия» состоится церемония открытия мемориала. На нем будут высечены имена 235 горловчан, 22 из них — дети.