Единственной выпускницей в Краматорске, сдавшей ЗНО на 200 баллов, оказалась горловчанка

Александра Ратуш – единственная выпускница в Краматорске и одна из восьми в Донецкой и Луганской областях, сдавшая ЗНО на 200 баллов.

В Украине завершилось ЗНО. Окончательные его итоги еще подводятся, но уже сегодня известно, что из 13 тыс. выпускников Донецкой и Луганской областей, сдававших ЗНО, только 8 человек получили высшую, 200-балльную оценку. Среди них – выпускница Краматорской ОШ №22 Александра Ратуш. В этом году Александра закончила 11 класс Краматорской школы №22 и сегодня пришла забирать аттестат об успешном окончании школы, сумев подтвердить свою медаль.

Какие еще тесты ты сдавала и какие по ним результаты?

− Украинский −197, математика и биология − 193. Ну и химия – 200.

Поделись своим способом, как подготовиться к ЗНО, чтоб сдать все на высокий балл?

− У меня нет никакого сверхъестественного способа, просто нужно много работать и много этому времени уделять. Я приходила со школы, потом шла к репетитору, потом делала уроки, решала тесты. Пыталась не просто выучить и забыть, а вернуться через некоторое время и повторить. С начала 11 класса я начала упорно готовиться. А к химии я начала готовиться еще с июня прошлого лета.

Почему выбор пал именно на такие предметы?

− Класса с 8 я увлеклась химией. И когда приехала в Краматорск и узнала, что открывается химико-биологический класс, то перешла сюда. Но я врачом не хотела быть. Я сначала хотела быть фармацевтом, но потом как-то уже и это желание пропало. Теперь просто хочу стать химиком.

Ты сама не из Краматорска?

− Нет, я из Горловки. Мне пришлось уехать в 9 классе. С декабря 2014 года в 9 класс я пошла уже в Краматорске. Только не в 22-ю школу, а в 10-ю. Потом мне посоветовали перейти сюда.

В какие вузы планируешь подавать документы?

− Мне только сегодня вручат аттестат, я зарегистрирую кабинет. А подача документов начнется с 12 июля. Я подам в Университет им. Каразина, в ХПИ (Харьковский Политехнический Институт), в Киеве в Шевченко, возможно, подам, в Днепр, куда-нибудь, в Одессу.

В школе всегда училась на отлично?

− Со 2-го класса уже были похвальные грамоты в конце года. До 10-го класса было легко. Но тут уже пришлось пахать, нужно было много учить, чтоб медаль подтвердить. Никакого давления со стороны родителей не было, мне самой хотелось получить по химии 200 баллов, чтоб доказать больше себе.

Как сейчас подтверждается медаль?

− По результатам ЗНО выставляется Государственная итоговая аттестация. Нужно выбрать 3 предмета, и по каждому должно быть не ниже 10 баллов. Раньше отдельно сдавали ЗНО и аттестацию. Сейчас в ЗНО по украинскому языку и литературе для ДПА выбирается несколько заданий. По химии из листа с тестированием все задания учитываются для ДПА. Если по ДПА все 10, то дается золотая медаль, если есть 9 – то серебряная.

Когда учишься на отлично, остается время на что-то еще, кроме учебы?

− Нет. Весь 11 класс я только училась, готовилась. Иногда выходила прогуляться. Были репетиторы по математике, химии, биологии. По украинскому просто учительница в школе помогала готовиться.

Сколько стоят занятия с репетиторами?

− По биологии я занималась 2 часа, 120 грн. По математике – 70 грн. за час.

Какие дальнейшие планы?

Сначала хотелось хорошо сдать ЗНО, потом поступить на бюджет. После поступления – хорошо учиться. Может быть, поехать по обмену за границу. Пока особо не задумывалась над этим.