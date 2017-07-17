Премьер-лига: пока не сыграли лидеры, на первое место взобрался «Олимпик»

Вчера, 16 июля, состоялись четыре матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу, в двух из которых победили гости,а еще два завершились в ничью.

Так, в Мариуполе во встрече дебютантов «вышки» одноименный клуб неожиданно ничего не смог сделать с обороной «Вереса» — 0:0. «Карпаты» и «Звезда» забитыми голами болельщиков порадовали — 1:1. Еще один сенсационный результат зафиксирован в поединке «Заря» — «Сталь», где, несмотря на преимущество луганчан, победу праздновали гости — 0:1.

В заключительном матче игрового дня встречались два клуба, которые вскоре примут участие в Лиге Европы. Игрокам «Олимпика» удалось дважды расписаться в воротах «Александрии», а вот хозяева отличиться хотя бы раз, так и не сумели.

Еще два поединка будут сыграны завтра, 18 июля. «Ворскла» примет «Шахтер», а в Киеве сыграют «Динамо» и «Черноморец».