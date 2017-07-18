Фронтовая Горловка: в Озеряновке не хватает магазинов

Об этом, а также о других событиях в поселке, в эфире 6-го канала рассказала глава сельской администрации Лариса Бабатина.

По ее словам, местные жители сообща пытаются решить насущные проблемы, например, проводят подсыпку дорог. Не хватает хозтоварных и продуктовых торговых точек, вернее, «полноценных» магазинов, чтобы люди не ездили в город за необходимым. В то же время она отметила, что предприниматели зачастую работают под заказ.

Кроме того, рассказала Л.Бабатина, что в местной школе в этом году лишь пять выпускников, а всего обучаются в ней 80 учеников из Озеряновки и близлежащих поселков.