С начала года на Донбассе погибли 59 мирных жителей

Число жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году по сравнению с прошлым выросло на 50% .

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«За период с начала этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. По сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение», – сообщил он.

Согласно предоставленной информации, 59 человек были убиты, еще около 260 — ранены.

По словам представителя ОБСЕ, только под Донецком за последние две недели было подтверждено 10 случаев жертв среди мирного населения.