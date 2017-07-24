Фронтовая Горловка: состоялся автокросс

Соревнования прошли в воскресенье на трассе в районе ж/м Строителей.

В заездах принимали участие 11 гонщиков из разных городов региона.

Соревнования проходили в двух классах – «7а» и «8». Участники разбивались на классы по объему двигателя автомобиля. Так в классе «7а» были машины с объемом двигателя до 1 400 кубических сантиметров, в классе «8» – до 1 600 соответственно. В гонках участвовали автомобилисты из Горловки, Макеевки, Донецка и Луганска.

Первое место в классе «7а» занял Карен Пирумов из Горловки. В классе «8» победителем стал также горловчанин Сергей Кузьмин. Стоит отметить, что среди призеров есть и женщина. В классе «7а» третье место заняла Мария Денисова из Макеевки.