«Нормандская четверка» договорилась о выполнении Минска

Лидеры Германии, Франции, Украины и России вновь подтвердили необходимость выполнения Минских договоренностей и договорились созвониться позже.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам телефонных переговоров лидеров стран Нормандского формата, передает «Укринформ».

«Главы государств и правительств согласились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности Минского пакета мер должны быть реализованы в полном объеме», — говорится в заявлении.

«Нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно. Главы государств и правительств призвали следовать объявленному Трехсторонней контактной группой 21 июня 2017 года перемирию. Следует принять необходимые меры ради избежания повреждения гражданской инфраструктуры и важных объектов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе», — отмечается в заявлении.

Также стороны обсудили вопрос разведения сил и отвод тяжелых вооружений.

«Главы государств и правительств, в частности, обсудили важность отвода тяжелых вооружений, особенно на наиболее пораженных участках, на списке которых настаивает Франция и Германия. Они поручили рабочей группе по безопасности Трехсторонней контактной группы выявить и установить такие зоны в рамках следующего заседания, которое состоится 2 августа 2017 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники потребовали продолжения разведения сил в трех пилотных зонах в рамках решения Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года.

Также стороны призвали обеспечить миссии ОБСЕ безопасный доступ во все районы Донбасса.

Макрон Меркель призвали стороны до конца года продолжить обмен пленными по принципу «всех на всех».

В заявлении также говорится о том, что стороны предпримут взаимные шаги, чтобы возобновить экономические отношения. Детали этого должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки.

Во время двухчасового разговора »Нормандской четверки» была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

УП