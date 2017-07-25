В «ДНР» могут сократить число льготников в транспорте

В Донецке обсудили вопросы снижения финансовых потерь среди перевозчиков и повышения качества оказания услуг в сфере пассажирского автомобильного транспорта. Также говорили о сокращении количества льготных категорий, перевозимых по пригородным маршрутам.

«Мы не просим полностью убрать возможность ездить бесплатно представителям льготных категорий, а просим ограничить количество таких людей до 20 процентов. У меня бывает такое, что в автобусе, рассчитанном на 35 мест, всего пять человек едет по полной стоимости проезда, остальные – льготники. Это для нас очень сложно, так как мы работаем практически бесплатно», – заявил в ходе встречи один из представителей перевозчиков.

В ответ власти «ДНР» предложили разработать перевозчикам документ о данных изменениях для его дальнейшего рассмотрения.