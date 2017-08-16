Фронтовая Горловка: зафиксировано передвижение военной техники

Об обнаруженных следах военной техники говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 августа.



«В контролируемой «ДНР» Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) СММ наблюдала свежие следы транспортных средств военного назначения, которые оценивались как самоходные гаубицы и / или танки и БТР, видимые на недавно проложенных дорогах», – сказано в сообщении.

Отмечается, что следы военной техники из Горловки направлялись в сторону Никитовского района и подконтрольную «ДНР» Озеряновку, расположенную в 35-ти километрах от Донецка.

Кроме этого, наблюдатели СММ зафиксировали танк Т-64 в подконтрольном «ЛНР» селе Смелое и боевую машину пехоты в подконтрольной правительству Попасной. Также патрули видели танк Т-72 на окраине подконтрольного «ЛНР» Сорокино (до переименования Верховной Радой – Краснодон) и как 4 танка Т-72 загружались на бортовых грузовиках вблизи учебной площадки в Мирном. В СММ допускают, что танки прибыли на учебную площадку в Мирное из Хрустального (бывш. Красный Луч).

Стоит отметить, что на фоне проблем с мобильной связью местных жителей это очень насторожило.

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