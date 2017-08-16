 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: зафиксировано передвижение военной техники

Среда, 16 августа, 2017

Об обнаруженных следах военной техники говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 августа.


«В контролируемой «ДНР» Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) СММ наблюдала свежие следы транспортных средств военного назначения, которые оценивались как самоходные гаубицы и / или танки и БТР, видимые на недавно проложенных дорогах», – сказано в сообщении.

Отмечается, что следы военной техники из Горловки направлялись в сторону Никитовского района и подконтрольную «ДНР» Озеряновку, расположенную в 35-ти километрах от Донецка.

Кроме этого, наблюдатели СММ зафиксировали танк Т-64 в подконтрольном «ЛНР» селе Смелое и боевую машину пехоты в подконтрольной правительству Попасной. Также патрули видели танк Т-72 на окраине подконтрольного «ЛНР» Сорокино (до переименования Верховной Радой – Краснодон) и как 4 танка Т-72 загружались на бортовых грузовиках вблизи учебной площадки в Мирном. В СММ допускают, что танки прибыли на учебную площадку в Мирное из Хрустального (бывш. Красный Луч).

Стоит отметить, что на фоне проблем с мобильной связью местных жителей это очень насторожило.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования