Учебный год в прифронтовых школах

Все населенные пункты Бахмутского района так или иначе вовлечены в боевые действия. В одних до сих пор разрываются мины и слышны звуки боя, другие три года пытаются избавиться от разрушительных последствий войны. Как готовятся в прифронтовом регионе к самому мирному событию — началу учебного года — узнавала команда Донбасс СОС, которая побывала в нескольких школах района.

На данный момент в районе работают 23 школы. Количество колебалось в течение последних лет из-за процесса объединения громад, присоединения к району и оккупации нескольких населенных пунктов. Две из них — школа №17 города Часов Яра и Северская школа определены опорными.

В обеих школах сейчас идет капитальный ремонт. К сожалению, в Северске закончить его к началу учебного года не выйдет. Чиновники из районного отдела образования пояснили, что опорные школы- забота областной власти. А причин повсеместных нарушений в сроках ремонта опорных школ на Донбасса много: из-за проблем с финансированием, безответственности подрядчиков и отсутствия квалифицированных рабочих. Сроки нарушены практически во всех 30 школах на освобожденной территории, что вызывает определенную напряженность в обществе. Учащиеся будущих опорных школ не только Северска, но и других городов и районов будут перераспределены в другие учебные заведения до окончания ремонта. Для многих это обозначает дополнительные расходы и время на дорогу. Но в Часов Яре все-таки надеются, что 1 сентября ученики и учителя встретятся в родной школе. С 5 октября 2016 года они обучались в других заведениях, хотя ремонт должен был закончиться еще в апреле 2017.

- Я реалист, поэтому с уверенностью скажу только тогда, когда увижу своими глазами. У меня есть большая надежда, но и большие сомнения. Основные работы закончены, но есть еще недоделки, которые подрядчики обещают решить до 28 августа. Сейчас заканчивают канализационные работы, еще нет ограждений на лестничных пролетах, не готов спортивный зал, нет еще кабинок в туалетах. Подрядчик говорит, что все дело в том, что нет оплаты. А деньгами распоряжается областной совет. При полной оплате все будет доделано в течение двух дней. Есть некоторые доработки, которые можно будет производить уже в момент учебного процесса. Но если не будет перил, например, открыть школу в Дню знаний открыть будет невозможно- безопасность детей прежде всего. Есть вопрос со столовой- строители закончили ремонт, но если не будет технологического оборудования — школа не откроется, — рассказывает директор школы №17 Светлана Гречишкина.

Тут констатируют, что, как всегда, не хватит одной ночи, чтобы закончить все вовремя и не испортить детям праздник. Но даже с незаконченным ремонтом школа выглядит презентабельно, закуплена новая мебель, приобретены учебные и интерактивные доски, готовятся к укомплектованию компьютерные классы, в раздевалках поставлены душевые, чтобы дети после уроков физкультуры могли привести себя в порядок. Активно строится мини-футбольное поле с искусственным покрытием, во дворе стоят несколько новеньких школьных автобусов, предусмотрели и пандус для людей с особыми потребностями. Хотя, по словами директора, дети-инвалиды, которые в нем нуждаются пока обучаются только на дому, инклюзия заключается только в том, что их приглашают на школьные праздники. В целом, школа примет до 600 детей и будет обслуживать школьников громады, которая должна объединиться вокруг Часов Яра.

Чтобы увидеть разницу между показательной и обычной школой, команда отправилась в школу села Ивановское, которая тоже находится в Бахмутском районе. Здесь не было обстрелов, как, например, в поселке Луганское, школу в котором пришлось практически полностью восстанавливать.

К сожалению, там даже в восстановленной школе до сих пор иногда приходится переводить детей УВК в убежище из-за обстрелов. В Ивановском тихо. И только много военных на улицах села напоминают, что здесь не совсем мирный регион. В единственной школе Ивановского, куда ездят дети из нескольких сел и даже близлежащего района Бахмута, тоже провели ремонт: за деньги МОМ и средства сельского совета поменяли все окна, заменили шифер на крыше. Несмотря на то, что во время ремонта подрядчик допустил техническую ошибку и несколько кабинетов были затоплены дождем, сейчас все выглядит более или менее готовым к началу учебного года. Учителя с гордостью показывают кабинеты психологической разгрузки и будущий музей спорта, которые им помог сделать благодарный выпускник. Таким же образом был сделан и современный танцкласс.

Но в остальном школа — вполне стандартная, со старыми партами с подставками для ранцев, потрескавшимся полом, на котором, чтобы скрыть следы времени, учительницы младших классов рисуют яркие ромашки. Здесь нет дефицита учителей, но устаревшие компьютеры, которых совсем не хватает для обучения. Но дети успешно сдают ЗНО, поступают в вузы, поэтому какой-то «переферийности» в Ивановском не ощущают. Из 13 выпускников 2017 года, почти половина- экстерны из неподконтрольной территории, захотевшие получить аттестат официального образца и поступить в учебные заведения в разных городах Украины. В этом году тоже ожидают детей из разных городов Донбасса.

ДонбассSOS