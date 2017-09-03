Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Собрать ребенка в школу на неподконтрольной территории Донбасса в нынешних условиях – дело достаточно затратное. Особенно придется потратиться родителям первоклашек – им нужно чуть больше канцелярских принадлежностей.

На полках магазинов Донецка представлен большой ассортимент школьных товаров на любой кошелек. В преддверии дня знаний начинаются школьные ярмарки, которые проводят, как на улицах города, так и в торговых центрах.

Как правило, на подобных ярмарках родители могут приобрести наиболее бюджетные школьные товары. На раскладках представлены в основном канцелярские принадлежности для школы, а вот выбор одежды и рюкзаков для школьников весьма небольшой, поэтому за школьной формой родителям приходиться отправляться в детские магазины одежды, торговые центры и на рынки.

Также большие школьные ярмарки проводят в местных торговых центрах. Одно из таких мероприятий недавно было организовано в стенах торгового центра «Донецк Сити». На раскладках продавцов была представлена школьная форма, созданная местными предприятиями легкой промышленности.

Пока же приобретение школьной формы для ребенка к 1 сентября носит лишь рекомендательный характер, но в скором времени подобная школьная форма станет обязательной. Со следующего учебного года (2018-2019) «ДНР» хочет ввести обязательную единую школьную форму на неподконтрольной территории. В среднем полноценный комплект школьной униформы обойдется родителям от 4 тысяч рублей (1800 гривен).

Школьный гардероб

Приобретение детского школьного гардероба считается наиболее затратной частью школьных покупок. Наиболее высокие цены на школьную детскую одежду можно наблюдать на местных рынках. Купить рубашку для мальчика с длинным рукавом в среднем можно за 750 рублей (340 грн.), брюки обойдутся от 1050 руб. (477 грн.), школьные галстуки 165 руб. (75 грн.). Стоимость пиджака на первоклассника в среднем составляет от 330-450 рублей (150-204 грн.).

Подобрать школьный гардероб для первоклассницы будет значительно дороже. Блузка для школьницы обойдется родителям от 700 до 950 рублей (318-431 грн.), юбка – 600-800 руб. (272-363 грн.), школьный сарафан можно приобрести за 900-1200 руб. (409-545 грн.), стоимость платья для девочек также начинается от 1100 руб. (500 грн.). Школьный бант для праздничной линейки в среднем можно купить от 90-100 руб. (40-45 грн.). Пиджаки для девочек обойдутся значительно дороже, чем для мальчиков от 1000 до 1200 руб. (454-545 грн.), брюки для школьницы – 850-1100 руб. (386-500 грн.). Набор из двух изделий (пиджак и брюки) для мальчиков составит 2300 руб. (1045 грн.), для девочек (жакет и юбка) около 2000 руб. (900 грн.).

Стоимость детской обуви для школьников варьируется от 1500 до 2000 рублей (680-900 грн.) за пару туфель.

Кроме школьной формы будущим первоклашкам необходим портфель. Стоимость бюджетных вариантов китайского производителя в магазинах Донецка начинается от 450 до 900 руб. (204-409 грн.). Школьные рюкзаки из более качественных материалов, с ортопедическими спинками обойдутся родителям в среднем от 1200-2950 руб. (545-1340 грн.).

Школьная канцелярия

Помимо школьной одежды и портфеля родителям необходимо приобрести для школы все необходимые канцелярские принадлежности: тетради (от 1,8 гривен до 6,8 гривен), дневники (от 15 до 109 гривен), ручки (2,7-20 гривен), пеналы (от 31 до 113 гривен), альбом для рисования (от 11 до 31,8 гривен), набор пластилина (от 22 до 54 гривен), набор цветных карандашей (от 18 до 81,8 гривен), цветная бумага (от 9 до 20 гривен), краски для уроков рисования (от 31 до 68 гривен).

Итого, на канцелярию нужно потратить около 454 гривен (1 тысяча рублей). На школьную форму, туфли и рюкзак придется потратить от 2,7 тысяч гривен (6 тысяч рублей), без учета спортивной формы и спортивной обуви, а это еще 590-680 гривен (1300-1500 рублей).

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