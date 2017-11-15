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В России предложили отменить трудовые патенты жителям «ЛДНР»

Среда, 15 ноября, 2017

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в предложенном им законопроекте предложил отменить трудовые патенты для жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.


«Нельзя применять одни и те же законодательные нормы в отношении «граждан Украины» с пропиской во Львове или Тернополе и в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это абсолютная несправедливость. И мы вместе должны ее прекратить. Считаю правильным настаивать на полной миграционной амнистии для жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заявил он.

По предложению депутата, миграционная амнистия должна предоставлять жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей право на бессрочное пребывание и право на труд (без необходимости получения трудового патента) на территории РФ.

Также предполагается, что изменения в закон о правовом положении иностранных граждан также должны включать в себя отмену правила 90/180 (выдворение жителей Донбасса по истечению этих сроков).

Он подчеркнул, что основанием для таких нововведений является указ Владимира Путина о признании документов, выдаваемых в «ЛДНР».

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Новости Донбасса



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