В ГПУ объявили окончательные цифры обмена пленными — 73 на 233

Окончательные цифры сегодняшнего обмена пленными между Украиной и «ЛДНР» — 73 на 233 человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook со ссылкой на заместителя генерального прокурора Анжелу Стрижевскую.

«По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО», — процитировала слова Стрижевской Сарган.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются в «ЛДНР» и в России.

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