В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со связью Vodafone

О ходе восстановления мобильной связи в регионе первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине рассказал Александр Хуг, который сейчас с визитом находится в Донбассе.

- На Луганщине связь уже восстановлена, но пока не можем говорить, когда это произойдет в Донецке. Ведь необходимы ремонтные работы вблизи Еленовки. Однако стороны до сих пор не предоставили гарантий безопасности, чтобы завершить работы, -заявил он.

«Как только стороны предоставят надежные гарантии безопасности, СММ ОБСЕ готова оказывать поддержку в восстановлении мобильной связи, в том числе и в Донецкой области. И мы предоставим отчет об этом. На сегодня гарантий обеих сторон нет. Еще не получены гарантии от вооруженных формирований, находящихся на неподконтрольной правительству территории», — подчеркнул представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, в Горловке, как и в других населенных пунктах, находящихся под контролем самопровозглашенной республики, связь мобильного оператора МТС-Украина (Vodafone) пропала 11-го января.

Известно, что во время визита в Донбасс Александр Хуг планирует побывать в Горловке, Донецке, Краматорске и Попасной.