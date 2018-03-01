УПЛ наконец-то внесла изменения в таблицу после технического поражения «Динамо»

Об этом говорится в сообщении Премьер-лиги.

28-го февраля в УПЛ поступило письмо от Федерации футбола Украины, в котором сообщается, что 19 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Динамо» в удовлетворении жалоб на решение Апелляционного комитета ФФУ. За неявку наказаны все три команды вице-чемпиона, не приехавшие в Мариуполь.

После этого Премьер-лига внесла соответствующие изменения в турнирную таблицу чемпионата УПЛ, чемпионата U-21 и чемпионата U-19.

Теперь «Шахтер» опережает «Динамо» на шесть очков, а «Мариуполь» на одно очко обошел в таблице «Олимпик».