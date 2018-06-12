На выходных через блокпост под Горловкой не проехать

Контрольный пункт въезда/выезда под Майорском со стороны Горловки не будет работать 16 и 17 июня.

Анонсировали закрытие блокпоста в «ДНР», причем его причины не сообщаются, а указано лишь «по техническим причинам». На КПП висит данное объявление, которое сфотографировали местные жители.

По словам пересекающих линию разграничения граждан, в этот период будет переноситься будка паспортного контроля. Горловчане уточняют, что возможно, КПП будет перенесен несколько вперед, где ранее был построен навес.

Как сообщают пользователи соцсетей, билеты на автобусы 16-17 июня также не продаются.

Гражданам, которые на выходных планировали свои поездки, следует принять данную информацию к сведению и либо ехать через другие КПВВ, либо поехать в другой день.