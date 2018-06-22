ЧМ-2018: разгром Аргентины довел Марадону до слез

Итоги восьмого игрового дня.



В группе С очередной пенальти, назначенный судьей после видеоповтора, помог Австралии взять очко в матче с Данией. Скандинавы открыли счет первыми (на 7-й минуте отличился Эриксон), но на 38-й минуте Йединак реализовал одиннадцатиметровый. После перерыва скорости в игре заметно спали и болельщики откровенно скучали до финального свистка — 1:1.

А вот сборные Франции и Перу выдали довольно зрелищный футбол. Южноамериканцы оказали достойное сопротивление, но более высокое мастерство французов принесло результат. На 34-й минуте Мбаппе первым успел на добивании, вколотив мяч в пустые ворота. После перерыва команды продолжили обмениваться острыми выпадами, но счет больше не менялся. 1:0 — Франция досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала.

В группе С остается неясной судьба второй путевки в плей-офф. У Дании в активе 4 очка и игра с французами (6 очков), у Австралии — 1 очко и встреча с перуанцами, уже потерявшими все шансы на выход из группы.

В группе D очередной провал постиг Аргентину.

В первом тайме команды выдали обоюдоострый футбол, накал страстей на поле порой зашкаливал, но на перерыв ушли при счете 0:0 А вот в дебюте второй половине встречи игру сломал голкипер южноамериканцев Кабальеро, подаривший мяч Ребичу и тот воспользовался шансом как нельзя точнее. На 80-й минуте Модрич шикарным ударом счет удвоил, а когда аргентинцы окончательно развалились до разгромного счет довел Ракитич — 3:0. Видеооператоры поймали в кадр, следившего за игрой с трибун Марадону, который в этот момент заплакал…

В группе единолично лидируют хорваты (6 очков), у Аргентины — лишь одно, и ей остается надеяться на благоприятный исход в сегодняшней встрече Нигерии и Исландии, а также, как минимум, побеждать нигерийцев в последнем матче.

22 июня также состоятся два матча в группе F: Бразилия сразится с Коста-Рикой, а Швейцария — с Сербией.