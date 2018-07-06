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Девять миллионов украинцев ездят на сезонные работы за границу

Пятница, 6 июля, 2018

На постоянной основе за рубежом работают 3,2 млн. украинцев.

Более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине».

Рева сосредоточил внимание присутствующих на высоком уровне безработицы, специфической украинской проблеме теневой занятости, постоянному пребыванию за границей более трех миллионов украинских граждан, что является, в свою очередь, — «оттоком мозгов» и пр. По его словам, на сегодня трудовая миграция носит сезонный характер.

«Во временной миграции, по нашим оценкам, принимает участие до девяти млн. украинских граждан», – сказал министр, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Одной из актуальных проблем рынка труда Рева называет уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Также среди проблем теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

«Реформирование рынка труда – является приоритетом для правительства, — отметил Рева. – Ситуация в сфере занятости, к сожалению, является отражением тех сложных социально-экономических процессов, которые еще к тому же осложняются военными действиями на Востоке.. Вследствие всех этих событий Украина потеряла 25% своего промышленного потенциала».

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