Девять миллионов украинцев ездят на сезонные работы за границу

На постоянной основе за рубежом работают 3,2 млн. украинцев.

Более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине».

Рева сосредоточил внимание присутствующих на высоком уровне безработицы, специфической украинской проблеме теневой занятости, постоянному пребыванию за границей более трех миллионов украинских граждан, что является, в свою очередь, — «оттоком мозгов» и пр. По его словам, на сегодня трудовая миграция носит сезонный характер.

«Во временной миграции, по нашим оценкам, принимает участие до девяти млн. украинских граждан», – сказал министр, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Одной из актуальных проблем рынка труда Рева называет уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Также среди проблем теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

«Реформирование рынка труда – является приоритетом для правительства, — отметил Рева. – Ситуация в сфере занятости, к сожалению, является отражением тех сложных социально-экономических процессов, которые еще к тому же осложняются военными действиями на Востоке.. Вследствие всех этих событий Украина потеряла 25% своего промышленного потенциала».

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