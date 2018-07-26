Под Горловкой погибли двое подростков

Причиной их гибели, скорее всего, стало пренебрежение правилами безопасности.

Инцидент произошел в ж/м Мичуринский. Трое подростков, в т.ч. одна девушка, посещали кладбище, где похоронен их товарищ, а когда возвращались — подошли к полю с табличкой «Мины».

«Один из парней решил поиграть с судьбой и начал прыгать по полю, девушка попыталась этому помешать, но в результате подрыва мины они оба погибли на месте», — говорится в сообщении.

Известно, что девушка, 2000 г.р., приехала с подконтрольной Украине территории погостить к отцу, второй погибший — местный житель 2001 г.р. учился в ПТУ № 88, еще один подросток не пострадал.