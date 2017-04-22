Абитуриенты из Донбасса и Крыма могут поступать в вузы без ВНО

Для поступления по упрощенной процедуре организованы образовательные центры.

Министерство образования и науки совместно с фондом «Открытая политика» разработали упрощенную процедуру вступления в вузы для абитуриентов с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, которые не имеют украинского документа о среднем образовании.

Инструкции о порядке действий для получения украинского аттестата и поступления этой категории абитуриентов в высшие учебные заведения размещены на сайте Министерства образования и науки.

Абитуриенты из Крыма, не имеющие аттестат о среднем образовании украинского образца, могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре через образовательные центры «Крым-Украина».

Вступление по упрощенной процедуре для абитуриентов из Крыма за средства государственного бюджета предусмотрено для 12 уполномоченных высших учебных заведений в рамках установленных квот — не более 20% от максимального (общего) объема госзаказа за открытыми закрытыми конкурсными предложениями.

Абитуриенты из ОРДЛО, не имеющие украинского аттестата государственного образца, должны обратиться в образовательные центры «Донбасс-Украина», которые работают на базе перемещенных вузов.

Все лица, вступающие через образовательные центры «Донбасс-Украина», участвуют в общем конкурсе на места государственного заказа. В 2017 году государство гарантирует обучение в перемещенных вузах по государственному заказу.

На базе одного из образовательных центров нужно сдать два экзамена государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины. Для поступления в вуз абитуриент из Крыма или неподконтрольных территорий Донбасса сдает один экзамен, установленный учебным заведением. Для поступления на творческие специальности вместо вступительного экзамена предусматривается творческий конкурс.

Образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать с 19 июня по 30 сентября.

Для абитуриентов из Донбасса и Крыма также предусмотрена процедура получения украинского аттестата, возможность сдачи ВНО в основную или дополнительную сессию и поступление в украинские вузы на конкурсной основе.

Фокус