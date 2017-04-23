Фронтовая Горловка: в Зайцево ранен мирный житель

Воскресенье, 23 апреля, 2017
Об этом со ссылкой на и.о. главы горадминистрации Горловки Ивана Приходько сообщили региональные интернет-издания.
Как говорится в сообщении, в результате боевых действий в Зайцево ранен мирный житель. На место выехали медики. Подробности уточняются.
Стоит отметить, что ни один из пабликов в соцсетях, оперативно информирующих горожан о событиях на линии разграничения, о боевых действиях в воскресенье утром не сообщал.
Кроме того, по его словам, накануне днем в этом многострадальном поселке в результате попадания частично сгорела крыша жилого дома. Огнем была уничтожена хозпостройка.
Под обстрел 22-го апреля попали и жилые кварталы Марьинки, где ранение также получил 37-летний мирный житель. По предварительной информации, от обстрела пострадали семь домов на ул.Шевченко.