Фронтовая Горловка: в Зайцево ранен мирный житель

Об этом со ссылкой на и.о. главы горадминистрации Горловки Ивана Приходько сообщили региональные интернет-издания.

Как говорится в сообщении, в результате боевых действий в Зайцево ранен мирный житель. На место выехали медики. Подробности уточняются.

Стоит отметить, что ни один из пабликов в соцсетях, оперативно информирующих горожан о событиях на линии разграничения, о боевых действиях в воскресенье утром не сообщал.

Кроме того, по его словам, накануне днем в этом многострадальном поселке в результате попадания частично сгорела крыша жилого дома. Огнем была уничтожена хозпостройка.