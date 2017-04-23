В «ДНР» рассказали о затапливаемых неработающих шахтах

Информацию об этом в соцсети распространил Александр Ходаковский. Кроме того, по его информации две шахты содержат радиоактивные материалы.

Как говорится в сообщении, затапливается ряд неработающих шахт, две из которых на определенных горизонтах содержат остатки радиоактивных материалов — была такая практика в далекие советские годы использовать шахты для хранения отходов.

Ходаковский подчеркнул, что деньги на откачку воды в «ДНР» отсутствуют, и выхода другого, кроме как затапливать, нет.

«Чем это грозит объяснять долго не нужно: зараженная вода попадет в грунтовые воды и доберется куда угодно. Специалисты оценивают риски как очень высокие, а последствия вообще непереоценимы. Отдельные наши депутаты и руководители надзирающих ведомств забили в колокола, но, похоже, лобби им преодолеть не удается — у профильного министра нашлись серьезные покровители. Тут бы впору гневно посотрясать воздух с вопрошаниями: доколе! — Но слегка обалдел от такого государственного подхода — и не сотрясается», — написал он.