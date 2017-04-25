Фронтовая Горловка: завтра большая часть потребителей останется без воды

В связи с остановкой фильтровальной станции № 1 для проведения ремонтных работ 26-го апреля с 7 до 22 час. будет полностью прекращена подача питьевой воды в водоводы.

Подача питьевой воды будет прекращена потребителям ж/м Никитовка, Мирный, Машзавод, Кочегарка, Гольмовский и всем потребителям Калининского района. С 22 час. начнется постепенное заполнение водоводов.

Администрация Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» на период ремонта просит предварительно запастись питьевой водой.