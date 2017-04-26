Некоторые шахты могут остановиться из-за отсутствия света

После ограничения поставок электричества на неподконтрольную территорию Луганской области, электричество поставляется из РФ и «ДНР».



В «ЛНР» заявили, что часть промышленных предприятий в результате отключения электроснабжения с украинской стороны могут быть переведены на режим умеренного потребления.

Как говорится в сообщении, часть предприятий может быть переведена на потребление электроэнергии по графику, другая часть промышленных объектов, включая некоторые шахты, может быть остановлена до того, как дефицит электроэнергии будет компенсирован полностью.