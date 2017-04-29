Фронтовая Горловка: вечером была ранена мирная жительница

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Наиболее активно они велись вечером — после 19 час. В направлении Зайцево в это время были слышны крупнокалиберное вооружение, бронетехника. Местные жители сообщили о применении тяжелого и на севере, и на западе от Горловки. Такая обстановка продолжалась на протяжении полутора-двух часов, после чего интенсивность боев спала.

Сегодня утром стало известно, что в результате боевых действий ранения получила женщина 1980 г. р. По некоторым даннымпострадавшая находится в состоянии средней тяжести.