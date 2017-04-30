Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

В течение субботы в окрестностях города сохранялась относительная тишина, которая была нарушена после наступления темноты.

Согласно сообщениям горловчан ближе к 20 час. стрелять начали на севере и на юго-западе. В основном, применялось крупнокалиберное, но иногда было слышно и тяжелое вооружение.

Спустя около трех часов активность боевых действий начала спадать.

Больше всего в субботу досталось Авдеевке — вечером под обстрел попал частный сектор, в результате чего частично разрушены три дома. Пострадавших среди мирного населения нет.