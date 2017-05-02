Фронтовая Горловка отметила Первомай

1-го мая в Горловке прошел митинг и концерт в честь праздника весны и труда, открылся сезон в парке им.Горького, заработали аттракционы на бул.Димитрова.

Несколько сотен горловчан собрались на пл.Ленина у здания горисполкома, где приняли участие в митинге и концерте.

Перед собравшимися выступили представители местной власти от «ДНР», а затем состоялась концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности городских учреждений культуры.

В этот день также открылся сезон отдыха в парке культуры и отдыха им.Горького. Пришедших горожан ожидал праздничный концерт. Для маленьких горловчан и их родителей творческими коллективами города была подготовлена развлекательная программа. Состоялось открытие детских аттракционов и на бул.Димитрова.