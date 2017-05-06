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Проверки на блокпостах и вокзалах усилятся

Суббота, 6 мая, 2017

В дни примирения и памяти на улицы населенных пунктов Донецкой области выйдет несколько сотен нарядов полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции – всего около 660 правоохранителей.

На улицы городов и сел выйдут 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, дорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.

В полиции призывают с пониманием относиться к введению усиленных мер безопасности.



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