Проверки на блокпостах и вокзалах усилятся

В дни примирения и памяти на улицы населенных пунктов Донецкой области выйдет несколько сотен нарядов полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции – всего около 660 правоохранителей.

На улицы городов и сел выйдут 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, дорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.

В полиции призывают с пониманием относиться к введению усиленных мер безопасности.