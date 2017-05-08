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В «ДНР» заявили о повреждении кабеля мобильной связи под Горловкой

Понедельник, 8 мая, 2017

Неизвестные злоумышленники повредили оптоволоконный кабель мобильного оператора «МТС Украина» между Горловкой и Енакиево.

«В ночь на 6 мая неизвестными лицами был поврежден оптический кабель между Горловкой и Енакиево в районе поселка Карло-Марксово. Мы считаем, что это преднамеренный диверсионный акт, совершенный технически грамотными специалистами», – говорится в сообщении

Согласно информации, был вырезан участок кабеля длиной около двух метров. Причем, сделано это было, якобы, таким образом, что кабель невозможно быстро срастить, необходимо делать вставку.

Специалисты пытаются восстановить кабель для возобновления работы мобильной связи от «МТС Украина» в указанном районе.



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