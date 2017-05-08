Фронтовая Горловка: понедельник начался с перестрелок

В темное время суток на окраинах ежедневно продолжают стрелять.



Об этом в воскресенье сообщили местные жители. По их словам, вечером было неспокойно на юго-западе и севере. Практически до 23 час. была слышна работа крупнокалиберного, гранометов и минометов, применялась и бронетехника.

Сегодня утром очевидцы также рассказали о нескольких «бахах», которые прогремели около 8.30 на севере Горловки, а также о продолжающихся перестрелках.