По дороге к Саур-Могиле прогремело два взрыва

Они прогремели сегодня перед началом мероприятий к Дню победы.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориалу, якобы, за несколько минут до того, как по ней должна была проследовать, по одной версии, колонна с журналистами, по другой — кортеж Захарченко.

Два боеприпаса фугасного типа были заложены на трассе, ведущей к мемориальному комплексу. Погибших и пострадавших нет. Участок дороги перекрыт.

В «ДНР» не исключили, что в данном районе могут находиться и другие взрывоопасные предметы, поэтому к осмотру местности приступили саперы.

Происшествие уже назвали терактом.