В Украине отмечают День памяти и примирения

В Украине 8-го мая отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.



Указано, что сегодня по случаю Дня памяти и примирения по всей Украине запланированы более 400 мероприятий с участием 60 тысяч человек, сообщили в Национальной полиции.

В свою очередь 9-го мая, по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, проведут свыше 1200 мероприятий по Украине, участие в них примут почти 400 тысяч человек.

В массовых мероприятиях 8-9 мая задействуют от 3,5 до 12,5 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

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