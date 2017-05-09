Фронтовая Горловка: вчера было тише обычного, сегодня с утра работает тяжелое

В течение понедельника местные жители практически не сообщали о боевых действиях.

Об утренних перестрелках «Кочегарка» писала, а вечером в период с 17 до 19 час. стреляли на севере и юго-западе. Этого оказалось достаточно, чтобы из Зайцево поступили сообщения о пострадавшей — на ул.Багрицкого была ранена женщина 1950 г.р. Ее пришлось госпитализировать.

Уже сегодня утром бои возобновились с 6 час. На юго-западном направлении, как минимум до 8.30, было слышно как стрелковое, крупнокалиберное, так и тяжелое.